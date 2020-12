Corona-Schutzimpfungen beginnen in Hamburg

Impfstoff wird in einem Impfzentrum gehalten. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Mit der Verabreichung der ersten Impfdosen an die Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen beginnen in Hamburg heute die Corona-Schutzimpfungen. Zum Auftakt (11.00 Uhr) wollen Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (beide SPD) die Impfungen im Hospital zum Heiligen Geist im Stadtteil Poppenbüttel begleiten. Der Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer war erst am vergangenen Montag in der Europäischen Union zugelassen und die ersten Dosen mit Impfstoff am Samstag in Deutschland an die Bundesländer ausgeliefert worden.

