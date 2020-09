Corona-Regeln im Norden geändert

Kiel (dpa/lno) – Bei Terminen in Behörden müssen die Schleswig-Holsteiner künftig Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn kein Abstand eingehalten werden kann oder keine physischen Barrieren vorhanden sind. Dies gehört zu den Änderungen einer neuen Corona-Verordnung, die das Kabinett am Dienstag in Kiel beschlossen hat. Demnach dürfen Chöre und Blasorchester künftig wieder in geschlossenen Räumen proben. Dabei muss jedoch 2,50 Meter Mindestabstand eingehalten werden – oder andere «physische Barrieren» müssen die Übertragung von Tröpfchen verringern.

«Die Infektionszahlen verdeutlichen, dass wir weiterhin nur maßvoll bestehende Regeln anpassen können», sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). «Es liegt in der Verantwortung von Politik, aber auch jedes Einzelnen, sich und andere verantwortungsvoll zu schützen, auch wenn dafür weiterhin deutliche Einschränkungen notwendig sind.» Das Tragen einer Maske habe sich bewährt, sagte Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP). Deshalb werde die Pflicht zum Tragen erweitert.

Entschärft wird sie aber in Reisebussen. Dort muss man keine Maske mehr tragen, wenn man auf einem Sitzplatz sitzt oder einen Mindestabstand von 1,50 Metern zum nächsten Fahrgast einhält.