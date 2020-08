Corona-Regeln für private Feiern in SH unverändert

Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Kiel/Berlin (dpa) – In Schleswig-Holstein bleiben die Corona-Regeln für private Feiern unverändert. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach der Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag mit. In Schleswig-Holstein dürfen Privatfeiern in Gebäuden mit bis zu 50 Menschen stattfinden, im Freien mit bis zu 150 Menschen. Die Länderchefs hatten sich in diesem Punkt nicht auf eine bundesweit einheitliche Linie einigen können, in den Ländern unterscheiden sich die Vorgaben hier teils erheblich.

Zudem kündigte Günther an, dass für Chöre und Blasorchester im Amateurbereich die Möglichkeit zum Proben – nicht für Konzerte – in geschlossenen Räumen in Schleswig-Holstein geschaffen werden. Der Abstand von Sängern oder Bläsern werde 2,50 Meter betragen. Das Kabinett werde über die «nächste Lockerungsrunde» am kommenden Dienstag entscheiden. Bis dahin werde die gültige Landesverordnung, die bis Ende August gilt, um drei Tage verlängert.

Günther würdigte die «insgesamt sehr konstruktive Stimmung» bei der Schalte der Länderchefs mit Merkel. Es habe keine wirklichen Streitpunkte gegeben. «Wichtig für uns ist, dass wir uns darauf verständig haben, dass keine größeren Erleichterungsschritte in der nächsten Zeit angesagt sind», sagte Günther. Wichtig sei die Formulierung «keine größeren» Erleichterungen. Denn dies gebe Flexibilität und Freiheit für kleinere Änderungen, denn andere Länder hätten bereits mehr Öffnungen als Schleswig-Holstein. Man habe sich diese Chance nicht verbauen wollen. «Das war für uns ein sehr wichtiger Punkt.»

Sehr positiv äußerte sich Günther über das künftige bundesweite Corona-Testmanagement für Reiserückkehrer. Ab 15. September sind keine Massentests mehr vorgesehen. Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss 14 Tage in Quarantäne gehen und kann ab dem 5. Tag einen Corona-Test machen. Nach Vorliegen eines negativen Testergebnisses kann die Person die Quarantäne vorzeitig verlassen – diese Regelung gilt bereits jetzt in Schleswig-Holstein.

«Das Thema Großveranstaltungen ist sehr in unserem Sinne geregelt worden», sagte Günther. Er betonte, man habe sich explizit nicht darauf geeinigt, dass bis Ende Dezember keine Großveranstaltungen möglich sein sollten. Vielmehr gelte bis 31. Oktober die bestehende Regelung: Dass Großveranstaltungen nicht stattfinden können, solange nicht Kontaktnachverfolgung möglich ist und Hygieneregelung eingehalten werden. Das bedeute, dass die Berliner Beschlüsse keinerlei Auswirkungen auf die Kieler Woche (5.-13. September) hätten. Änderungen seien erst ab 1. November vorgesehen.

Hoffnung äußerte Günther, dass Weihnachtsmärkte stattfinden können. In Berlin sei keine generelle Absage vereinbart worden. «Ich stelle mich nicht hin und sage, die können alle stattfinden – dafür ist es zu früh, weil wir nicht wissen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln. Aber wichtig ist: Wir wollen dort schon eine Perspektive geben und ermuntern auch, weiter an Hygienekonzepten zu arbeiten – um eben auch Weihnachtsmärkte zumindest in einem eingeschränkten Maß auch bei uns in Schleswig-Holstein durchzuführen.»

Bei Sportveranstaltungen setzt Günther für das Handballland Schleswig-Holstein auf die Verabredung, dass die Chefs der Staatskanzleien gemeinsam mit dem Bundeskanzleramt einen Vorschlag erarbeiten sollen: Wie Sportveranstaltungen mit bundesweitem Charakter auch mit Zuschauern möglich sind.

Wer gegen die Maskenpflicht etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln verstößt, muss in Schleswig-Holstein weiterhin 150 Euro bezahlen. Das bestätigte die Staatskanzlei nach Günthers Erklärung der Deutschen Presse-Agentur. In Berlin waren als bundesweites Mindestbußgeld gegen Maskenverstößen 50 Euro vereinbart worden.