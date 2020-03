Infizierten-Zahl steigt sprunghaft: «Corona-Kriminalität»

Ein Polizeiwagen mit eingeschaltetem Blaulicht. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Anstieg der bestätigten Corona-Infizierten hat sich in Hamburg innerhalb eines Tages mehr als verdoppelt. Am Montag hatte die Gesundheitsbehörde 102 neue Fälle bekannt gegeben, am Dienstag 248. Die Gesamtzahl der Infizierten stieg auf 1237. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) erklärte den starken Anstieg mit einem Softwareproblem. Tatsächlich seien es in den vergangenen Tagen jeweils rund 150 Neuinfizierte gewesen. Hamburg erfasse die neuen Fälle täglich, die vom Robert-Koch-Institut zur Verfügung gestellte Software habe jedoch nicht richtig funktioniert.

Von den Infizierten sind 72 in stationärer Behandlung, 18 befinden sich auf einer Intensivstation. Am Vortag waren 55 Personen in stationärer Behandlung, davon 14 auf einer Intensivstation. Hinzu kommen zurzeit vier weitere Intensivpatienten von außerhalb Hamburgs. Die Hamburger Krankenhäuser verfügen über 640 Intensivbetten mit Beatmungsgeräten. Diese Kapazitäten könnten nach Angaben der Senatorin verdoppelt werden, sofern die Geräte dafür vorhanden sind.

Die sich ausbreitende Pandemie hat nach Angaben von Hamburgs Innensenator auch Auswirkungen auf die Kriminalität. «Wir stellen fest, dass es eine neue Corona-Kriminalität gibt», sagte Andy Grote (SPD). So würden Betrüger sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben. «Wir haben auch falsche Polizisten, die sich mit einer Corona-Erläuterung Zutritt zu Wohnungen verschaffen wollen.» Grote rief die Bürger dazu auf, «sehr, sehr vorsichtig» zu sein. Bei anderen Delikten sei hingegen ein Rückgang der Fälle zu beobachten.

Hinsichtlich der Einhaltung der Kontakteinschränkungen zur Eindämmung der Pandemie seien die Übertretungen «sehr überschaubar». Seit Montag sei eine «mittlere zweistellige Zahl» von Verstößen festgestellt worden, die zu Strafanzeigen geführt habe. In der Regel hätten sich die Betroffenen einsichtig gezeigt, sagte Grote.

Auf die Kriminalstatistik wirken sich die verordneten Beschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens positiv aus, wie ein Polizeisprecher sagte. «Grundsätzlich haben wir allgemein einen Rückgang bei den Delikten.» Auch die Zahlen wegen häuslicher Gewalt seien nicht gestiegen. Selbst Einbrüche in Ladengeschäfte scheinen für Einbrecher, die sich sonst auf Wohnhäuser konzentriert haben, kein Thema zu sein.

Unterdessen wurden die Tarifverhandlungen für die 140 000 Beschäftigten der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie aufgrund drängender Beschäftigungsprobleme bis Ende des Jahres ausgesetzt. Der bisherige Tarifvertrag werde bis dahin fortgeschrieben, teilten die Tarifpartner in Hamburg mit.

Die evangelische Bischöfin Kirsten Fehrs wandte sich mit einer Hoffnungsbotschaft an die Unternehmer und Arbeitnehmer in ihrem Sprengel Hamburg und Lübeck. Die Kirche stehe «in Gedanken und Gebeten an ihrer Seite», schrieb die Bischöfin an die etwa 650 Empfänger ihrer Botschaft.

Die eigentlich für die kommenden Wochen geplanten Erstkommunionsfeiern im Erzbistum Hamburg müssen verschoben werden. Bis zum 30. April werden alle Gottesdienste, Versammlungen, Veranstaltungen und Sitzungen jeglicher Art abgesagt, teilte das Erzbistum mit. Dazu gehören auch Feiern der Erstkommunion und Firmungen.

Informationen der Stadt Hamburg zum Coronavirus

Botschaft von Bischöfen Kirsten Fehrs

Handlungsempfehlungen des Erzbistums