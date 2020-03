Corona-Patienten geht es besser: Neue Hotline in Hamburg

Blick auf die Einfahrt zur Asklespios Klinik St. Georg. Foto: picture alliance / Malte Christians/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Den beiden Hamburger Patienten mit einer bestätigten Corona-Infektion geht es besser. Das gelte sowohl für die am Freitag aus dem Iran zurückgekehrte Frau als auch für den Kinderarzt am Universitätsklinikum Eppendorf, sagte am Montag ein Sprecher der Gesundheitsbehörde. Beide befänden sich in häuslicher Isolation an ihren Wohnorten Hamburg und Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg). Die Frau war in der Nacht zum Samstag von der Feuerwehr in die Asklepios-Klinik St. Georg gebracht worden. Es liefen weitere Tests auf das Virus Sars-CoV-2 bei Verdachtsfällen.

Passagiere eines am Montag aus Teheran gekommenen Flugzeuges hätten in Hamburg sogenannte Ausstiegskarten ausfüllen müssen, auf denen nach Aufenthaltsort, Sitzplatznummer und Wohnadresse gefragt wird. Diese Angaben müssten jetzt auch Flugreisende aus anderen Risikogebieten wie Nord-Italien machen. Für Fragen rund um die Krankheit verweist die Hamburger Gesundheitsbehörde auf eine neue telefonische Hotline mit der Nummer 040-428284000.

