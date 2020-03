Corona-Patient liegt im Uniklinikum auf Intensivstation

Hamburg (dpa/lno) – Ein Labormitarbeiter des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) wird wegen einer Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus auf der Intensivstation behandelt. Der Mann sei am Montagvormittag aus dem Krankenhaus Elmshorn ins UKE verlegt worden, teilte eine Sprecherin des UKE am Dienstag mit. Es werde derzeit geprüft, welche Vorerkrankungen er hatte. Zunächst hatte das NDR-«Hamburg Journal» über die Behandlung auf der Intensivstation berichtet.

Die Infektion des Mannes aus Rellingen (Kreis Pinneberg) war am Dienstag vergangener Woche bestätigt worden. Er befand sich zunächst in häuslicher Isolation und sein Zustand war als gut beschrieben worden. Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD) hatte erklärt, er gehöre zu den entfernteren Kontaktpersonen eines Kinderarztes, dessen Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus sich in der Nacht zum 28. Februar bestätigt hatte.

Bis zum Montag gab die Gesundheitsbehörde die Zahl der Corona-Fälle in Hamburg mit 22 an. Unter den Infizierten ist auch eine Betriebsärztin des Chemieunternehmens Helm AG, wie eine Unternehmenssprecherin bestätigte. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde steckte sie sich über einen Rückkehrer aus einem Risikogebiet an.

