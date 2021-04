Corona-Pandemie erschwert rechtliche Betreuung

Eine Ausgabe des Strafgesetzbuchs und der Strafprozessordnung stehen in einem Gerichtssaal im Gebäude auf der Richterbank. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Manche Menschen sind psychisch krank, andere haben schwere Unfälle – in solchen Fällen brauchen sie Hilfe bei Entscheidungen zu Bankgeschäften, zum neuen Telefonvertrag oder bei Behördengängen. Im Pandemie-Jahr 2020 haben die Corona-Regelungen die rechtliche Betreuung in Niedersachsen erschwert. «Die Einschränkungen durch die Pandemie waren und sind für eine rechtliche Betreuung eine enorme Herausforderung», sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). «Das gilt vor allem für die Menschen in den Pflegeheimen. Zum Teil konnte hier ein Kontakt nur durch eine geöffnete Fensterscheibe stattfinden, das war für alle eine Belastung.»

Nach Angaben des Ministeriums sind «verstärkte Schutzmaßnahmen» bei der persönlichen Anhörung der Betroffenen notwendig: Üblich seien Anhörungen im Freien oder durch das geöffnete Fenster, in gesondert eingerichteten und belüfteten Räumen, mit Schutzanzügen und durchaus auch nach vorherigem Test. Auch koste es Zeit, jeweils die Hygieneschutzvorschriften einzuhalten.

Insgesamt stieg die Zahl der Betreuungsfälle in Niedersachsen 2020 leicht – auf 144 782 Verfahren. 2019 waren es 143 607 Verfahren, während es 1995 nur etwa 65 000 Betreuungsverfahren in Niedersachsen gab. Die Ursache für den leichten Anstieg war zunächst unklar, er entspreche aber dem Trend der vergangenen zwei Dekaden, sagte ein Sprecher. Betroffen sind überwiegend ältere Menschen, aber auch beispielsweise Jüngere mit einer Sucht oder psychischen Erkrankungen.

Rechtliche Betreuung kann notwendig werden, wenn sich jemand ganz oder teilweise nicht mehr um seine Angelegenheiten kümmern kann, wie das Justizministerium mitteilte. Beispiele seien etwa eine psychische Erkrankung oder eine körperliche, geistige oder seelische Behinderung. Liegt keine Vorsorgevollmacht vor, wird ein rechtlicher Betreuer vom Betreuungsgericht bestellt – das können dann nicht nur Angehörige wie Ehepartner oder Eltern sein, sondern auch ehrenamtliche oder Berufsbetreuer. Deren Zahl stieg 2020 auf 169 315 – nach 163 039 ein Jahr zuvor.

Havliza betonte, die praktische Bedeutung der rechtlichen Betreuung sei in Niedersachsen «weiterhin sehr hoch. Wir schulden es den Menschen, dass sie ihre Rechte möglichst lange und selbstbestimmt wahrnehmen können». Die Menschen sollten sich mit dem Thema befassen und rechtzeitig an eine Vorsorgevollmacht denken: «Rechtliche Betreuungen sollen nur dort eingerichtet werden, wo es unvermeidbar ist.» Dazu sei zu Jahresbeginn ein Aktionsplan beschlossen worden, um rechtliche Betreuungen zu vermeiden, soweit dies möglich sei.

Angesichts steigender Zahlen sucht der Landkreis Oldenburg nach Berufsbetreuern und ehrenamtlichen Helfern. Viele Menschen in Not könnten ohne professionellen Betreuer an ihrer Seite nur schwer den Alltag bewältigen, sagte Kreissprecher Oliver Galeotti. Oft werde die Betreuung von Angehörigen übernommen, das Ehrenamt stoße aber an seine Grenzen.

