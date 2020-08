Corona-Pandemie erneut im Zentrum der Bürgerschaft

Ties Rabe (SPD), Schulsenator in Hamburg, hält einen Mundschutz in seiner Hand. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Im Zentrum der ersten Bürgerschaftssitzung nach der Sommerpause steht heute (13.30 Uhr) einmal mehr die Corona-Pandemie. In einer Aktuellen Stunde beschäftigen sich die Abgeordneten etwa mit den Vorsichtsmaßnahmen an Hamburgs Schulen. Die CDU-Opposition hat ihren Antrag zur Debatte mit «Spitzenreiter bei Corona-Neuinfektionen: Risikopatient Schule – was hat der Schulsenator (Ties Rabe/SPD) die letzten fünf Monate gemacht?» überschrieben. Über das gleiche Thema, allerdings aus einem anderen Blickwinkel, will die SPD-Regierungsfraktion sprechen. Sie hat ihrem Antrag den Titel gegeben «Gesundheit schützen, Eltern entlasten, Bildungsgerechtigkeit sichern: Hamburg bewältigt die Corona-Pandemie und macht Regelunterricht möglich».