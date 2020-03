Corona: Neuseeland verzichtet auf Hockey-Spiele in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Nach Australien hat auch Neuseeland seine Reisen zu den Hockey-Spielen der Pro League in Europa wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus abgesagt. Davon betroffen sind auch die Spiele, die die deutsche Männer-Nationalmannschaft am 28. und 29. März in Hamburg gegen die Neuseeländer hätte austragen sollen. Das teilte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) am späten Montagabend mit.

Die Spiele in der Hansestadt sollen, ebenso wie die für den 21. und 22. in Mönchengladbach abgesagten Partien der Männer und Frauen gegen Australien, zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Der DHB bemüht sich unterdessen, für die Olympia-Vorbereitungen der beiden Nationalteams adäquate Länderspiele mit europäischen Nachbarn zu vereinbaren.

Mitteilung Deutscher Hockey-Bund