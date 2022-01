Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen steigen weiter

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Beim Corona-Geschehen in Niedersachsen ist keine Verbesserung in Sicht. Am Samstag verzeichneten die Behörden weiter steigende Zahlen bei den Neuinfektionen. Den Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge lag der Inzidenzwert am Sonnabend bei 621,1 – so viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner hatten sich innerhalb der vergangenen sieben Tagen neu infiziert. Am Vortag lag der Wert bei 571,2. 10.461 Menschen infizierten sich neu mit dem Coronavirus. Acht Menschen starben an oder mit Covid-19.

Die Stadt Delmenhorst blieb laut Landesgesundheitsamt Spitzenreiter bei den niedersächsischen Infektionszahlen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 1529,0. Die Stadt Salzgitter folgt mit einem Wert von 1159,8 und der Landkreis Harburg mit 1115,9.

Zentraler Indikator zur Bewertung der Lage im Land ist die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner neu in die Kliniken aufgenommen wurden. Dieser Wert stieg von 6,1 am Vortag auf 6,3. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stagnierte bei 4,9 Prozent. Bis einschließlich 2. Februar gilt landesweit die Warnstufe 3.

