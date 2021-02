Corona: Minister stellt Plan für Kitas und Schulen vor

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister Niedersachsen, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will nach den Bund-Länder-Beschlüssen zur Corona-Krise heute (12.30 Uhr) einen 10-Punkte-Plan zum weiteren Vorgehen in Schulen und Kitas vorstellen. Dabei geht es unter anderem um ein freiwilliges Corona-Schnelltestangebot für das Personal. Außerdem soll über den Schul- und Kitabetrieb der kommenden Wochen informiert werden. Zudem werden Weiterentwicklungen beim Distanzlernen und der Digitalisierung, Maßnahmen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, zum Entlasten von Schulleitungen sowie der Erhöhung des Infektionsschutzes in den Einrichtungen vorgestellt.

Im Moment bieten die Kitas lediglich eine Notbetreuung an. Die Grundschulen sind im Wechselmodell geöffnet, ein Teil der Schüler wird in der Klasse und der andere jeweils abwechselnd zu Hause unterrichtet. Dasselbe gilt für Abschlussklassen an weiterführenden Schulen sowie für angehende Abiturienten.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-385414/3