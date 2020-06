Würstchen liegen auf einem Grill im Park. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Niedersachsen hebt das wegen der Corona-Pandemie erlassene Grillverbot im öffentlichen Raum auf. Im Zuge weiterer Lockerungen der Beschränkungen ist ab kommendem Montag Picknicken und Grillen im Freien wieder erlaubt, kündigte die stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Freitag in Hannover an. Allerdings gilt dabei wie ab Montag auch generell eine Beschränkung auf maximal zehn Personen.