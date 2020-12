Corona-Lockdown startet auch im Norden

Ein menschenleerer Strand auf Sylt. Foto: Axel Heimken/dpa

Kiel (dpa/lno) – In der Corona-Pandemie gelten vom heutigen Mittwoch an auch in Schleswig-Holstein weitere verschärfte Schutzmaßnahmen. So dürfen viele Geschäfte nicht mehr öffnen. Auch Schulen bleiben geschlossen, Freizet- und Kultureinrichtungen ebenfalls. In Kitas gibt es noch eine Notbetreuung für besondere Fälle. Auch Friseursalons, Kosmetikstudios und Massagesalons sowie Baumärkte sind geschlossen. Für diese sind Abhol- und Lieferdienste ebenso noch möglich wie für Geschäfte und Gaststätten.

Weiterhin geöffnet bleiben Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Post und Banken. Das gilt auch für Drogerien, Optiker, Tankstellen und Autowerkstätten. Privat dürfen sich nur noch fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen.

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI