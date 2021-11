Hannover (dpa/lni) – Wegen der verschärften Corona-Pandemie soll der niedersächsische Landtag kommende Woche am Dienstag zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Das kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover an. In dieser Sitzung soll dann etwa beraten werden, was weitere Corona-Maßnahmen sein könnten.

