Corona-Krise: SPD fordert dritten Monat ohne Kita-Beiträge

Serpil Midyatli, SPD-Landesvorsitzende von Schleswig-Holstein. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die SPD fordert in der Corona-Krise einen dritten Monat ohne Kita-Beiträge für die Eltern in Schleswig-Holstein. «Es wird immer klarer, dass sowohl die Kitas als auch die Betreuungsangebote an den Schulen mindestens bis zu den Sommerferien nicht für alle Kinder geöffnet werden», sagte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli am Donnerstag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. «Deshalb kann man den Eltern diese nicht erbrachten Leistungen nicht auch noch in Rechnung stellen.»

Die SPD bringt ihren Antrag «Familien von Betreuungsgebühren weiter entlasten» bei der Landtagssitzung nächste Woche ein. Dort will die Jamaika-Koalition von CDU, Grünen und FDP einen zweiten Nachtragshaushalt im Parlament beschließen, mit dem die zur Abmilderung der Corona-Krise bereits im März bewilligten 500 Millionen Euro auf eine Milliarde Euro verdoppelt werden sollen.

«Familien tragen sowieso schon eine der Hauptlasten der Corona-Krise», betonte Midyatli. «Wenn man sie schon nicht bei der Betreuung, Entwicklung und Bildung ihrer Kinder unterstützen kann, muss das Land die Familien mindestens so lange finanziell entlasten, bis die Betreuung und Bildung ihrer Kinder wieder vollständig möglich ist.» Das alles ändert natürlich nichts an der Haltung der SPD, «dass die Betreuung und Entwicklung von Kindern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und die Kitagebühren deshalb endlich abgeschafft werden müssen».