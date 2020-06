Corona-Krise lässt Tourismus im Norden extrem einbrechen

Ferienhäuser mit Reetdächern in Heiligenhafen. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Krise hat dem Tourismus in Schleswig-Holstein extreme Verluste beschert. Im April sank die Zahl der Übernachtungsgäste in den Unterkünften mit mindestens zehn Betten im Vorjahresvergleich um 96,4 Prozent auf 28 000. Wie das Statistikamt Nord am Freitag weiter berichtete, fiel die Zahl der Übernachtungen um 95,1 Prozent auf 143 000. Der April war der erste volle Monat, in dem die Corona-Sanktionen galten. Im März war die Schließung von Hotels und Ferienwohnungen verhängt worden. Es durften keine Touristen ins Land einreisen; Inseln und Halligen wurden gesperrt.

In den Monaten Januar bis April zusammengenommen ging die Zahl der Übernachtungsgäste um 48,5 Prozent auf 1 Million zurück. Bei den Übernachtungen mussten die Betriebe ein Minus um 47,2 Prozent auf 3,64 Millionen verbuchen. Die Statistik erfasste im April 2548 Beherbergungsstätten mit 155 000 Gästebetten und 98 Campingplätze.

Statistikbericht mit regionalen Ergebnissen