Corona: Kliniken rufen Hamburger erneut zur Plasmaspende auf

„Asklepios“ steht am Eingang zum Hauptgebäude der Asklepios Kliniken. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Asklepios Kliniken haben erneut genesene Corona-Patienten zur Blutplasmaspende aufgerufen. Mit großem Erfolg seien mit dem sogenannten Rekonvaleszenten-Plasma bereits im Mai mehr als ein Dutzend schwer erkrankter Patienten behandelt werden, teilten die Kliniken am Dienstag mit. «Angesichts der vielen neuen Covid-19-Fälle auf den Intensivstationen steigt der Bedarf an zusätzlichen Plasmaspenden rapide an», hieß es. Voraussetzung sei, dass die Spender die Covid-Erkrankung bereits gut überstanden haben und eine bestimmte Menge an Antikörpern im Blut aufweisen.