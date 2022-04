Corona-Inzidenzen sinken langsam weiter

Hannover/Bremen (dpa/lni) –

Ganz langsam entspannt sich die Corona-Infektionslage in Niedersachsen und Bremen. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts lag die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen am Freitag bei 1435,8. Tags zuvor lag der Wert noch bei 1490,5. Die Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich binnen einer Woche neu mit dem Virus angesteckt haben. Landesweit wurden 21.612 neue Corona-Fälle registriert, 50 weitere Menschen starben an Covid-19. Damit stieg die Zahl der Corona-Toten auf 8285.

Die Hospitalisierungsinzidenz in Niedersachsen sank am Freitag nach Angaben des Landes auf 14,0 – nach 14,2 am Vortag. So viele Menschen kamen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohner mit Covid-19 ins Krankenhaus. Bei der Auslastung der Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten gab es ebenfalls leichte Entspannung – der entsprechende Wert verbesserte sich von 6,6 Prozent auf 6,3 Prozent.

Am höchsten im Bundesland war die Sieben-Tage-Inzidenz mit 3159,4 im Landkreis Wittmund gefolgt vom Landkreis Uelzen (2486,9) und der Grafschaft Bentheim (2172,7). Auf die niedrigsten Werte kamen der Landkreis Göttingen (899,7) und die Region Hannover (1043,3).

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bei 1142,0. Einen Tag zuvor wurde noch ein Wert von 1340,5 registriert. 943 neue Covid-19-Fälle kamen hinzu, weitere Todesfälle gab es nicht.