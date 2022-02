Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein weiter stagnierend

Ein Corona-Schnelltest wird in einer Teststation aufbereitet. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Corona-Wochen-Inzidenz in Schleswig-Holstein verharrt weiterhin etwa auf einer Höhe. Die Zahl der bestätigten Infektionsfälle je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen lag am Mittwoch bei 749,7 – nach 755,6 am Dienstag. Seit Samstag pendelt der Wert in dieser Größenordnung. Vor einer Woche hatte die Landesmeldestelle in Kiel noch Werte über 880 registriert.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwochmorgen bei 1401,0. Schleswig-Holstein ist laut den RKI-Zahlen weiter das Bundesland mit der niedrigsten Inzidenz. Alle anderen Länder liegen weiter über dem Wert von 1000.

Am Mittwoch wurden im Land 4065 bestätigte Neuinfektionen gemeldet (Stand: 18.50 Uhr). Eine Woche zuvor hatte der Wert etwas höher gelegen. Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Patienten mit Corona je 100.000 Menschen innerhalb einer Woche, stieg leicht auf 5,57 (Vortag: 5,15). 331 Patienten lagen mit Corona in Krankenhäusern – also 14 weniger als am Dienstag.

Auf Intensivstationen wurden am Dienstag 44 Corona-Patienten behandelt, also zwei weniger als am Vortag. Weiterhin werden 30 Intensiv-Corona-Patienten beatmet. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg auf 2061. Das sind drei neu gemeldete Tote innerhalb eines Tages.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen wurden weiterhin für die Städte Flensburg (1217,6) und Neumünster (1121,3) gemeldet. Am niedrigsten war der Wert im Kreis Plön (543,5).

© dpa-infocom, dpa:220216-99-160558/2

Zahlen des RKI nach Bundesländern

Zahlen des RKI nach Landkreisen

Zahlen bei der Uni Kiel

Landesmeldestelle