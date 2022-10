Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 653,0

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter deutlich gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche lag am Montag bei 653,0. Das teilte die Landesmeldestelle am Abend (Stand: 18.11 Uhr) mit. Am vergangenen Freitag hatte der Wert noch bei 532,7 gelegen. Es wurden zu Wochenbeginn 5043 Neuinfektionen gemeldet.

Die Corona-Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Auch die Zahl der Patienten, die mit Corona in einer Klinik behandelt werden, steigt weiter: Am Montag waren es demnach 730 – am Freitag vergangener Woche 689. Auf Intensivstationen lagen 50 Patienten.

Die Hospitalisierungsinzidenz stieg von 10,71 am Freitag auf nun 11,43. Er gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden.

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 2924 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Das heißt, seit Freitag gab es neun weitere Fälle.

Die höchsten Corona-Inzidenzen wurden in den Landkreisen Rendsburg-Eckernförde (926,6), Plön (859,0) und Ostholstein (833,6) gemeldet; die niedrigste in Segeberg (440,8).