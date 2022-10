Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 423,3

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Mittwoch deutlich gestiegen – ebenso die Zahl der Menschen, die mit einer Corona-Infektion in Kliniken liegen. Die Inzidenz lag bei 423,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Das teilte die Landesmeldestelle am Abend mit (Stand: 18.26 Uhr). Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 350,7 gelegen, am Dienstag bei 361,5. Bereits vor dem langen Feiertagswochenende hatte die Inzidenz schon einen Wert über 400 erreicht.

Die Corona-Inzidenz liefert kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Erneut stieg auch die Zahl der Menschen, die aktuell in den Kliniken in Schleswig-Holstein im Zusammenhang mit dem Virus behandelt werden. Am Mittwoch waren das den Angaben nach 698. Das sind fast 300 mehr als vor einer Woche (28.9.: 405). 50 Patienten lagen auf Intensivstationen, eine Woche zuvor waren es knapp halb so viele.

Die Hospitalisierungsinzidenz nahm im Wochenvergleich ab: Der Wert, der angibt, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden, lag am Mittwoch bei 7,77 (28.9.: 8,35).

Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Land betrug 4100. Eine Woche zuvor waren es 2250 gewesen.

Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 2906 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Binnen einer Woche gab es 16 neue Fälle.