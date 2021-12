Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 163,2

Eine Krankenschwester steckt ein Abstrichstäbchen in die Flüssigkeit eines Corona-Schnelltests. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Kiel (dpa/lno) – Die Inzidenz ist in Schleswig-Holstein leicht gestiegen. Nach den Daten der Landesmeldestelle am Mittwoch (Stand: 20.44 Uhr) betrug die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 163,2 – nach 160,7 am Dienstag. Am Mittwoch vor einer Woche lag der Wert bei 152,4. Es wurden 953 neue Fälle gemeldet, gegenüber 955 am Dienstag und 928 am Mittwoch vor einer Woche.

Die Zahl der an Covid-19 erkrankten Patienten, die aktuell im Krankenhaus behandelt werden, stieg von 201 auf 203; 58 Patienten wurden auf Intensivstationen behandelt, von ihnen mussten 38 beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz nahm von 3,13 am Dienstag auf 3,02 ab. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind. Zu den im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion Gestorbenen kamen bis Mittwoch sechs hinzu, so dass ihre Gesamtzahl auf 1850 stieg. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie Genesenen betrug zuletzt 96 200.

Im Vergleich der Kreise verzeichnete nach wie vor Lübeck mit 242,8 die höchste Sieben-Tage-Inzidenz, gefolgt vom Kreis Stormarn (226,1) und Herzogtum Lauenburg (209,9). Den geringsten Wert wies jetzt der Kreis Schleswig-Flensburg mit 91,8 aus, der das bisherige Schlusslicht Dithmarschen (92,3) ablöste.

