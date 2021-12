Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 156,9

Ein Arzt macht einen Abstrich für einen Corona-Test. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein am Donnerstag weiter gestiegen – auf 156,9. Am Tag zuvor hatte die Zahl der neuen Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche 152,4 betragen; am vergangenen Donnerstag 151,0. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Abend weiter hervorgeht (Stand: 19.33 Uhr), gab es binnen 24 Stunden 837 Neuinfektionen. Am Vortag waren es 928, eine Woche vorher 700.

Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus seit dem Beginn der Pandemie stieg wieder um 3 auf nun 1827. 186 Patienten mit Covid-19 wurden im Krankenhaus behandelt, 7 weniger als am Vortag. 50 (-1) lagen demnach auf Intensivstationen, 30 (-2) dieser Schwerkranken mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz sank am Donnerstag auf 3,37 – nach 3,50 am Mittwoch. Der Wert besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichnete erneut Lübeck mit einem Wert von 226,6. Es folgen die Kreise Stormarn (220,4) und Herzogtum Lauenburg (195,8). Am niedrigsten lag der Wert weiterhin im Kreis Nordfriesland (87,9).

© dpa-infocom, dpa:211209-99-323857/2

Informationen Landesmeldestelle

Bericht

Zahlen des RKI