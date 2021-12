Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt leicht auf 163,2

Ein medizinischer Mitarbeiter entnimmt einer Frau für einen Corona-Test einen Abstrich. Foto: Kira Hofmann/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – In Schleswig-Holstein sind am Mittwoch 800 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus bekannt geworden. Das sind 153 Fälle weniger als eine Woche zuvor, als 953 Fälle ermittelt wurden. Die Inzidenzen sanken leicht, wie aus den Daten der Landesmeldestelle (Stand: 20.32 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag am Mittwoch bei 163,2 – nach 166,4 am Dienstag. Eine Woche zuvor hatte sie ebenfalls bei 163,2 gelegen.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, stieg leicht auf 3,68 – von 3,47 am Vortag. Im Krankenhaus lagen den Angaben zufolge 178 Covid-Patienten, also 17 weniger als am Vortag. 56 Covid-19-Schwerkranke wurden auf Intensivstationen betreut, das ist ein Patient weniger als am Vortag. Es gab fünf weitere Corona-Todesfälle, die Zahl der Corona-Toten im Land seit Beginn der Pandemie stieg auf 1867.

Im Vergleich der Kreise liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz Herzogtum Lauenburg weiter an der Spitze – mit 261,1. Stormarn folgt mit 230,6, danach Flensburg mit 211,3. Den niedrigsten Wert gibt es in Nordfriesland – dort lag er bei 87,9.

