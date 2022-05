Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 763,6

Eine medizinische Mitarbeiterin hält in einem Corona-Testzentrum ein Abstrichstäbchen in der Hand. Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt derzeit 763,6. Dies geht aus Angaben der Landesmeldestelle von Montag hervor (Stand: 18.51 Uhr). Am Montag vergangener Woche lag der Wert noch bei 884,9. Der Wert steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss aber davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle behördlich erfasst werden.

Die Zahl der Neuinfektionen gab die Meldestelle mit 5432 an, vergangenen Montag waren es 5888. In den Krankenhäusern lagen 370 Covid-Kranke (Montag vor einer Woche: 403). Von ihnen wurden 31 auf einer Intensivstation behandelt und 13 beatmet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 9 auf jetzt insgesamt 2474 seit Beginn der Pandemie. Rund 573.900 Menschen sind nach diesen Angaben inzwischen genesen.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Montag bei 3,64. Am Montag vergangener Woche betrug der Wert 4,81.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen verzeichneten die Kreise Steinburg (1360,3), Rendsburg-Eckernförde (859,3) und Lübeck (858,8). Schlusslicht bleibt Pinneberg mit 555,1.