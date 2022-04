Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein gestiegen

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist gestiegen. Den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 18.49 Uhr) zufolge lag der Wert am Montag bei 1345,6. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 1126,4 betragen, am Montag der vergangenen Woche 727,7. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wurde am Montag mit 8094 angegeben, am Vortag waren es 390 gewesen, am vergangenen Montag 739. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden am Wochenende und an Feiertagen nur eingeschränkt arbeiten, so also auch am vergangenen Ostermontag.

Den Angaben vom Montag zufolge lagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus 542 Patienten in Kliniken. Von ihnen wurden 51 auf einer Intensivstation behandelt und 21 beatmet. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion starben, lag bei 2424 (+11 am Montag).

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Montag bei 6,56 (Vortag: 5,22).

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen hatten der Kreis Ostholstein (1828,9) und die Stadt Lübeck (1818,0). Die niedrigste Inzidenz hatte der Kreis Herzogtum Lauenburg mit einem Wert von 601,0.