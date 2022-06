Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei fast 700

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zur Vorwoche deutlich gestiegen. Dies geht aus den Angaben der Landesmeldestelle und der Universität Kiel vom Montagabend (Datenstand: 18.18 Uhr) hervor. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen lag am Montag demnach bei 688,9. Am Dienstag vergangener Woche – nach dem langen Pfingstwochenende – hatte der Wert 375,1 betragen. Die aktuell hohe Zahl könnte mit Nachmeldungen vom Wochenende zusammenhängen.

Aber auch aus einem anderen Grund liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage: Experten gehen von einer hohen Zahl dort nicht erfasster Fälle aus – vor allem weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik.

Am Montag wurden für Schleswig-Holstein 5348 neue Corona-Fälle gemeldet. Am Dienstag vergangener Woche waren es 4686. In den Krankenhäusern wurden den Angaben nach 208 Covid-Kranke behandelt, das waren 6 weniger als am Dienstag vergangener Woche. Auf der Intensivstation lagen 11 Corona-Patienten – von ihnen wurden 6 beatmet.

Die Gesamtzahl derjenigen, die seit Beginn der Pandemie im Land im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, betrug am Montag 2575. Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Einwohner binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Montag bei 3,3. Am Dienstag vergangener Woche hatte sie 1,99 betragen.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten der Kreis Rendsburg-Eckernförde (987,4), die Stadt Flensburg (816,2) sowie der Kreis Plön (794,7). Die niedrigste Inzidenz verzeichnete der Kreis Steinburg mit einem Wert von 437,6.