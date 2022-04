Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 950,5

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Samstag erneut gesunken. Der Wert lag bei 950,5, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle (Stand: 20.30 Uhr) hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 985,7 betragen, am Donnerstag noch 1030,9. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Samstag bei 717,4. Die Angaben zur Krankenhausbelastung und die Hospitalisierungsinzidenz werden in Schleswig-Holstein am Wochenende nicht aktualisiert.