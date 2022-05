Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein bei 358,1

Ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes hält einen Corona-Schnelltest in der Hand. Tom Weller/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) –

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist am Dienstag im Vergleich zur Vorwoche erneut gesunken. Der Wert lag am Dienstag bei 358,1, wie aus den Angaben der Landesmeldestelle hervorgeht (Stand: 18.39 Uhr). Eine Woche zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen noch 447,7 betragen.

Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Unter anderem wegen rückläufiger Testzahlen muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle Corona-Fälle erfasst werden. Es wurden am Dienstag 3698 neue Fälle gemeldet. 2809 waren es eine Woche zuvor.

Im Ländervergleich verzeichnet Schleswig-Holstein nach Angaben des Robert Koch-Instituts noch immer die höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Der bundesweite Durchschnitt lag demnach am Dienstagmorgen bei 201,7.

Aus den Krankenhäusern wurden für Dienstag 251 Covid-Kranke gemeldet – 274 waren es eine Woche zuvor. Auf der Intensivstation wurden 21 Corona-Patienten behandelt – das ist einer weniger als am Dienstag zuvor. 8 dieser Patienten wurden beatmet. Die Zahl der Menschen, die insgesamt seit Beginn der Pandemie im Land im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, betrug am Dienstag 2544.

Die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100 000 Menschen binnen einer Woche – die Hospitalisierungsinzidenz – lag am Dienstag bei 2,4. Eine Woche zuvor waren es 3,02.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen meldeten die Kreise Steinburg (502,7), Rendsburg-Eckernföde (453,1) sowie die Stadt Flensburg (422,5) – die niedrigste verzeichnete der Kreis Herzogtum Lauenburg mit 258,1.