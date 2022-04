Corona-Inzidenz in Hamburg wieder gesunken

Hamburg (dpa/lno) –

Nach vier Tagen Anstieg in Folge ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Hamburg wieder gesunken. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen einer Woche am Montag mit 1105,3 an. Am Sonntag waren es 1130,9 und am Montag vor einer Woche 1152,1.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg 1156 neue Infektionen gemeldet; am Sonntag waren es 2066, am Montag vor einer Woche 1645. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 528 832 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert; 440 600 von ihnen gelten als genesen. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen blieb bei 2503.

Dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge wurden am Montagvormittag (Stand: 11.18 Uhr) 36 Covid-19-Patienten auf Hamburger Intensivstationen behandelt, von denen 17 invasiv beatmet werden mussten. Die Gesundheitsbehörde hatte die Zahl aller Covid-19-Patienten in Hamburger Kliniken zuletzt mit Stand Freitag mit 416 angegeben; davon lagen 43 auf Intensivstationen.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der in Hamburger Kliniken aufgenommenen Corona-Infizierten je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, lag nach RKI-Angaben am Montag bei 5,02. Bundesweit betrug der Wert 5,04.

Dem RKI zufolge liegt die Quote der mindestens einmal geimpften Hamburgerinnen und Hamburger weiter bei 83,4 Prozent. 83,3 verfügen demnach weiterhin auch über den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze. Die Quote bei den Auffrischungsimpfungen blieb ebenfalls unverändert bei 60,8 Prozent.