Corona-Inzidenz in Hamburg steigt auf 1276,7

Hamburg (dpa/lno) –

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist in Hamburg erneut leicht angestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab die Zahl der Neuansteckungen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche am Sonntag mit 1276,7 an – nach 1263,3 am Samstag und 903,1 vor einer Woche. Auf anderer Berechnungsgrundlage nannte das Robert Koch-Institut (RKI) für Hamburg eine Inzidenz von 1102,3. Deutschlandweit betrug die Inzidenz nach RKI-Angaben vom Sonntag 1708,7.

Innerhalb eines Tages wurden in Hamburg den Angaben zufolge 2009 neue Infektionen gemeldet. Am Samstag waren es 3998 und vor einer Woche 1753.

Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 mindestens 402 894 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus Gestorbenen erhöhte sich um 1 auf 2350. In den Krankenhäusern lagen zuletzt 396 Patienten mit einer Corona-Infektion, davon 36 auf der Intensivstation. Die Hospitalisierungsrate – die Zahl der in Krankenhäusern aufgenommenen Covid-19-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – gab das RKI für Hamburg mit 3,67 an. Bundesweit betrug sie zuletzt 7,81.

83,0 Prozent der Hamburger sind laut RKI mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Den vollständigen Grundschutz mit der meist nötigen zweiten Spritze haben inzwischen 82,8 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung erhielten bisher 59,2 Prozent.