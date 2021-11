Corona-Inzidenz im Kreis Cloppenburg liegt bei knapp 300

Cloppenburg (dpa/lni) – Besonders hohe Corona-Zahlen hat derzeit der Landkreis Cloppenburg. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen am Dienstag mit 289,1 an – so viele Corona-Fälle pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wurden gemeldet. Damit hat der Landkreis den mit Abstand höchsten Wert in Niedersachsen. «Mittlerweile ist es so, dass es in allen beruflichen und gesellschaftlichen Bereichen angekommen ist», sagte ein Sprecher des Kreises. Menschen aller Altersgruppen vom Säugling bis zur Seniorin seien von Corona betroffen. Das Virus habe sich in allen Gemeinden und Städten des Kreises ausgebreitet. «Natürlich sind wir besorgt und hoffen, dass die Inzidenz nicht weiter steigt und wir das stoppen können.»

Als einen Grund für die hohen Zahlen nannte der Sprecher eine mit rund 60 Prozent relativ niedrige Impfquote. Der Großteil der Infizierten sei nicht gegen Corona geimpft. Dabei spiele eine Rolle, dass in dem Kreis viele Kinder unter zwölf Jahren leben, die nicht geimpft werden können. Zudem lehnten zahlreiche Erwachsene eine Impfung ab. Da die Inzidenz der Neuinfektionen über 50 liegt, gelten die 3G-Regeln – Zutritt für viele Bereiche haben Geimpfte, negativ Getestete und Genesene.

Das Personal im St. Josefs-Hospital Cloppenburg spürt die Auswirkungen der vielen Infektionen. «Im Moment haben wir auf der Intensivstation vier Corona-Patienten», sagte der Geschäftsführer des Krankenhauses am Dienstag. «Stand heute sind wir noch nicht so weit, dass wir geplante Operationen absagen müssen. Aber wir sind sicherlich an unserer Grenze, denn wir haben noch andere Intensivpatienten.» Mit Blick auf die steigende Zahl an Neuinfektionen sei zu befürchten, dass auch die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus steigen werde.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-924869/2

Zur Corona-Lage in Niedersachsen

Zur Verordnung und den Warnstufen

Infos rund ums Impfen in Niedersachsen

Zahlen zum Stand der Impfungen

Fragen und Antworten zur Corona-Impfung

Über das St. Josefs-Hospital Cloppenburg