Corona-Infektionslage in Niedersachsen bleibt angespannt

Hannover (dpa/lni) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vortag wurden 1875 neue Infektionen wowie 27 weitere Todesfälle gemeldet, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Sieben-Tages-Inzidenz im landesweiten Durchschnitt betrug 123,1 und lag damit leicht unter dem Wert vom Vortag (125,6) – so viele Menschen steckten sich binnen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner an. Die höchsten Werte verzeichneten am Mittwoch die Stadt Salzgitter (327,9), der Landkreis Vechta (305,3) sowie die Städte Delmenhorst (205,0) und Wolfsburg (204,2).

In niedersächsischen Kliniken wurden 1116 Corona-Patienten behandelt, 321 Erwachsene davon auf der Intensivstation. 212 Erwachsene mussten künstlich beatmet werden.

Corona-Lage in Niedersachsen