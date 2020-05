Eine Virologin untersucht Proben auf das Coronavirus. Foto: Peter Steffen/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der in Schleswig-Holstein seit Ausbruch der Corona-Epidemie gemeldeten Infektionen mit dem neuartigen Virus ist auf 2709 gestiegen. Wie die Landesregierung am Freitag mitteilte, waren dies bis Donnerstagabend 24 Fälle mehr als nach der Meldung des Vortags. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 4 auf 110.

74 an dem Virus erkrankte Menschen sind – wie schon am Vortag – derzeit in klinischer Behandlung. Rund 2100 Corona-Infizierte sind mittlerweile genesen.