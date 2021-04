Corona-Infektionen im Land Bremen wieder angestiegen

Ein Patient lässt vor einer Arztpraxis einen Abstrich machen. Foto: Kay Nietfeld/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa/lni) – Im Land Bremen hat die Zahl der Corona-Infektionen wieder zugenommen. Die Zahl der Infizierten stieg am Donnerstag (Stand: 15.00 Uhr) um 85 auf 1578, teilte die Pressestelle der Gesundheitssenatorin am Donnerstag mit. Vor einer Woche waren 1565 Menschen infiziert. Aktuell müssen demzufolge 158 Menschen stationär versorgt werden, davon liegen 45 auf Intensivstationen. 33 dieser Patienten müssen beatmet werden. Bei mindestens 34 Menschen sei der Gesundheitszustand schlecht oder kritisch. Laut Robert Koch-Institut betrug die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Bremen am Donnerstag 98,67, die in der Stadt Bremerhaven 102,95.

