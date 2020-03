Corona: In Schleswig-Holstein fehlen tausende Erntehelfer

Kiel (dpa/lno) – Wegen der Reiseeinschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie haben Landesregierung, Bauernverband und Arbeitsagentur eine Kampagne zur Hilfe bei der Ernte gestartet. In den kommenden Wochen fehlten tausende Erntehelfer, teilte das Landwirtschaftsministerium am Montag mit. Der Appell richtet sich an Mitarbeiter aus Einzelhandel und Gastronomie, die derzeit wegen geschlossener Läden nicht arbeiten können sowie an Beschäftigte in Kurzarbeit und Studenten.

Die Landesregierung beschloss am Montag ein Eckpunktepapier zur Unterstützung der Landwirtschaft. «Wir müssen gemeinsam sicherstellen, dass die Betriebsabläufe funktionieren und die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln gewährleistet ist», sagte Agrarminister Jan Philipp Albrecht (Grüne).

Nach Angaben von Bauernverband-Präsident Werner Schwarz stehen auf vielen Betrieben demnächst erste Erntearbeiten an. «Wir möchten die Bevölkerung weiter mit hochwertigen und gesunden Nahrungsmitteln wie Spargel, Kohl oder Erdbeeren versorgen und verhindern, dass Erntegut auf dem Feld bleibt und verdirbt oder Gemüse gar nicht erst gepflanzt werden kann.» Dazu benötigten die Landwirte dringend Unterstützung.

Beim Spargel brauchen die Betriebe ab Anfang April Hilfe. Derzeit sind den Angaben zufolge etwa 200 ausländische Saisonarbeitskräfte im Norden, es würden aber allein in diesem Sektor weitere 1200 Arbeitskräfte benötigt. Auch beim Erdbeeranbau gibt es demnach den Bedarf von 4000 Saisonarbeitskräften.