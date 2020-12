Corona-Impfzentrum in Hamburger Messehallen startklar

Eingangsbereich im Impfzentrum in den Messehallen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Corona-Impfzentrum in den Messehallen ist arbeitsfähig. «Wir sind startklar. Wir brauchen nur noch den Impfstoff», sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hamburg, Walter Plassmann, am Dienstag bei einem Ortstermin und Probetrieb in der Halle A3. Das modular aufgebaute und von der KV betriebene Zentrum soll in der Spitze bis zu 7000 Impfungen pro Tag ermöglichen. Tatsächlich in Betrieb gehen wird es nach Angaben der Gesundheitsbehörde voraussichtlich Anfang Januar. Derzeit würden von mobilen Impfteams nur Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen vor dem Coronavirus geschützt.