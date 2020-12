Corona-Impfungen in Hannover haben begonnen

Ein Mitarbeiter vom Impfzentrum hält eine Spritze mit dem Covid-19-Impfstoff in der Hand. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Corona-Impfungen in Niedersachsen haben am Mittwochnachmittag auch in der Landeshauptstadt Hannover begonnen. Wie die Region mitteilte, nahmen die mobilen Teams in einem Seniorenheim in Hannover und in einem Heim in Großenheidorn am Steinhuder Meer die Arbeit auf. Insgesamt vier Teams werden in der Region in den kommenden Monaten Bewohner und Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen gegen Covid-19 impfen.

Rund 250 Menschen waren bereit, sich am Mittwoch in der Region impfen zu lassen, teilte die Regionsverwaltung mit. Als erste wurde die 86-jährige Margret Nerger gepikst.

«Hinter jeder Impfung steckt ein erheblicher logistischer Aufwand», sagte Dieter Rohrberg, der Leiter der hannoverschen Feuerwehr, die für den Transport des Impfstoffes zuständig ist. Er muss zunächst dauerhaft auf minus 70 Grad Celsius gekühlt werden, für die eigentliche Impfung dann aber Kühlschrank-Temperatur haben. Oberbürgermeister Belit Onay (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte: «Die Covid-19-Impfungen werden ein Marathon. Das muss allen klar sein.»

