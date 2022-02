Corona-Impfungen in Apotheken in Niedersachsen gestartet

Hannover (dpa/lni) – Impfwillige können sich seit Dienstag auch in ausgewählten Apotheken in Niedersachsen gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Apothekerkammer erklärte, mehr als 200 Pharmazeutinnen und Pharmazeuten hätten die erforderliche Schulung absolviert. Das heißt aber nicht, dass alle Apotheken auch am Dienstag schon mit den Impfungen begannen, denn der Impfstoff muss immer eine Woche vorher bestellt werden. In ganz Niedersachsen gibt es insgesamt 1800 Apotheken.

In der Kosmos-Apotheke in Garbsen bei Hannover war die Nachfrage nach Impfungen am Dienstag noch gering. Lediglich drei Menschen ließen sich nach Angaben von Inhaberin Julia Oks-Heidar am ersten Tag dort impfen. Es hätten sich aber sehr viele Jugendliche gemeldet, die an einer Erst- oder Zweitimpfung in den kommenden Tagen interessiert seien. Auch in der Kur-Apotheke in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) gab es noch viele freie Termine. Langsam liefen die ersten Anfragen ein, sagte Inhaberin Beate Steegmanns.

Die Einbindung der Apotheken soll gerade in einem Flächenland wie Niedersachsen für ein niedrigschwelliges Impfangebot sorgen. Welche Apotheken Corona-Impfungen anbieten, kann über die Webseite

mein-apothekenmanager.de des Deutsches Apothekerverbands abgefragt werden.

