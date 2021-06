Corona-Impfung in Niedersachsen ab Montag ohne Warteliste

Ein Arzt impft einen Mann. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen ist eine Corona-Schutzimpfung voraussichtlich ab der kommenden Woche ohne Warteliste möglich. «Im Juli können wir versprechen, dass jeder, der sich um einen Impftermin bemüht, diesen für die Erstimpfung auch im Juli erhält», sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag. Die Warteliste mit derzeit noch 155.000 Impfwilligen werde bis zur kommenden Woche abgebaut.

Wer künftig einen Termin abmache, könne rund eine Woche später seine Impfung erhalten. Man wechsele nun aus der Phase des Impfstoffmangels in die Phase, in der für eine Impfung geworben werde, so Behrens. Eine entsprechende Kampagne des Landes werde im Juli starten. Unter dem Motto «Erst impfen, dann Ferien genießen» werbe sie außerdem darum, sich vor dem Start der Sommerferien um eine Impfung zu bemühen.

Die Impfzentren in Niedersachsen sollen laut Behrens Ende September geschlossen werden. Neben der Impfung über Haus- und Betriebsärzte soll dann ab Oktober auf Impfungen durch mobile Teams umgestellt werden. Diese Teams sollen mit den Kommunen und den Gesundheitsämtern aufgebaut werden. Der Bund habe für die Arbeit der Teams Impfstofflieferungen und Unterstützung zugesichert.

