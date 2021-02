Corona-Hotspot Wesermarsch wieder mit Wert über 200

Proben für einen PCR-Test werden von einem Laboranten verpackt. Foto: Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Der Landkreis Wesermarsch hat sich zum Corona-Hotspot entwickelt. Am Sonntag lag der Sieben-Tage-Wert der Infektionen pro 100 000 Einwohner in dem Gebiet zwischen Bremen und der Wesermündung bei 245,0, wie aus den Daten des Landesgesundheitsamtes in Hannover hervorgeht (Stand: Sonntag, 9.00 Uhr). Auch in der Statistik des Robert Koch-Instituts hatte der Landkreis Wesermarsch den dritthöchsten Wert von allen Kommunen in Deutschland. Wie die Verwaltung in Brake am Freitag mitgeteilt hatte, hängt ein Teil der neuen Fälle mit Erkrankungen in einem Verbrauchermarkt zusammen. Auch habe es Infektionen in einer Behinderteneinrichtung gegeben.

Den zweithöchsten Sieben-Tage-Wert verzeichnete der Landkreis Vechta mit 189,8. Dort geht der Corona-Ausbruch nach Einschätzung des niedersächsischen Krisenstabs auch auf einen erkrankten Hausarzt zurück, der trotz Symptomen weiter Patienten behandelte.

Der landesweite Sieben-Tage-Wert pro 100 000 Einwohner sank dennoch auf 62,2, nachdem sie am Vortag leicht auf 66,1 gestiegen war. Insgesamt gab es bis Sonntag 153 477 laborbestätigte Corona-Infektionen in Niedersachsen, das waren 559 mehr als am Vortag. Laut Hochrechnung sind 89,3 Prozent der Erkrankten inzwischen wieder genesen.

© dpa-infocom, dpa:210214-99-435920/2

Aktuelle Zahlen zum Corona-Geschehen in Niedersachsen