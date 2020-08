Corona-Hilfen verhindern Insolvenzen

Hannover (dpa/lni) – Die staatlichen Corona-Hilfen haben in Niedersachsen nach Einschätzung des Statistischen Landesamtes bisher zusätzliche Pleiten verhindert. In der ersten Jahreshälfte war der Trend verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sogar rückläufig: 9,5 Prozent weniger Insolvenzanträge wurden bei den Gerichten im Land zwischen Anfang Januar und Ende Juni gestellt, in der Summe waren es 6101. Dies teilte die Behörde am Dienstag in Hannover mit.

Verbraucher beantragten demnach 4319Privatinsolvenz-Verfahren und damit 9,3 Prozent weniger als in den ersten sechs Monaten 2019. Pro Kopf lag die entsprechende Schuldenlast bei knapp 31 600 Euro, wie die Statistiker weiter mitteilten. Bei Insolvenzen von Unternehmen sank die Zahl weniger deutlich um 0,9 Prozent auf zuletzt 735 Verfahren. Betroffene Firmen sahen sich insgesamt Forderungen von 543 Millionen Euro gegenüber, rund 5100 Jobs standen auf der Kippe. Zu den beiden großen Kategorien der Verbraucher- und Firmeninsolvenzen kamen noch Verfahrensanträge von früheren Selbstständigen und persönlichen Gesellschaftern sowie Nachlassinsolvenzen hinzu.

Öffentliche Kredite und Zuschüsse zur Überbrückung von Umsatzausfällen in der Viruskrise seien oft entscheidend gewesen, so das Amt: «Die pandemiebedingten staatlichen Unterstützungsleistungen haben mindestens im ersten Halbjahr eine Wirkung entfaltet.»