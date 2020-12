Corona: Havliza muss auf Weihnachtsbesuch in JVA verzichten

Barbara Havliza (CDU), Justizministerin in Niedersachsen. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Auch am Leben im Gefängnis geht die Coronakrise nicht spurlos vorüber: Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza muss auf ihren schon traditionellen Weihnachtsbesuch in einer Justizvollzugsanstalt verzichten. Das teilte das Justizministerium am Dienstag mit. Es sei eine kleine Tradition: Am 24. Dezember besuche die Ministerin eine JVA, um sich bei den Mitarbeitern für ihren Einsatz zu bedanken – 2020 wäre es die JVA für Frauen in Vechta gewesen. Allerdings solle in der Pandemie jeder nicht unbedingt nötige Kontakt vermieden werden. Gottesdienste, wenn auch nur in kleinen Gruppen, solle es für die Häftlinge im Land aber geben.

In den 13 Justizvollzugseinrichtungen einschließlich der Jugendanstalt und ihren Abteilungen im Land sind den Angaben zufolge derzeit rund 4800 Menschen inhaftiert. Gerade die Haftanstalten seien in besonderem Maße darauf bedacht, das Virus nicht hinter ihre Mauern zu lassen.

Der Justizvollzug in Niedersachsen habe Außergewöhnliches geleistet, sagte Havliza. «Es ist gelungen, das Virus weitgehend aus den Gefängnissen herauszuhalten. Das verdanken wir insbesondere der Weitsicht und der Disziplin aller Beteiligten. Die Gefangenen haben die erforderlichen Einschränkungen gut akzeptiert.» Sie bedauere es, ihren Dank in diesem Jahr nicht persönlich überbringen zu können, betonte die Ministerin.

Damit die Gefangenen, die Weihnachten hinter Gittern verbringen müssen, ein schönes Weihnachtsfest hätten, seien Gottesdienste am 24. Dezember geplant, außerdem am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag. Dies sei aber nur in kleinen Gruppen und unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften möglich. Zu Heiligabend stehen laut Ministerium Kartoffelsalat und Würstchen auf dem JVA-Speiseplan, teils werde auch gemeinsam gekocht oder gebacken. An den Weihnachtsfeiertagen solle es klassische Gerichte wie Ente geben. In einigen Anstalten sollten Weihnachtstüten mit beispielsweise Obst, Kaffee, Tee, Süßigkeiten oder Tabak ausgegeben werden.

In der JVA Uelzen hätten inhaftierte Väter eine CD mit von ihnen vorgelesenen Märchen oder Geschichten aufnehmen und als Weihnachtsgeschenk an die Familie senden können, teilte das Ministerium mit. In Bremervörde biete der Förderverein Vätern die Möglichkeit, ihren Kindern ein Weihnachtsgeschenk im Wert von 10 bis 15 Euro zu schicken. In der JVA Vechta inhaftierte Mütter könnten ein Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder außerhalb der Haft organisieren.