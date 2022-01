Corona-Fälle: Wiener Philharmoniker sagen Konzerte ab

Ein Dirigent hält einen Taktstock. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Wien/Hamburg (dpa) – Wegen steigender Corona-Fallzahlen in den Reihen der Wiener Philharmoniker hat das Orchester zwei Konzerte in Deutschland abgesagt. Am Montag und Dienstag werden die geplanten Auftritte in der Kölner Philharmonie und der Hamburger Elbphilharmonie nicht stattfinden, wie das berühmte Ensemble am Samstag bekanntgab.

Auch ein Konzert in Paris fällt am 26. Januar aus. Zudem wurden zwei Konzerte in Salzburg bei der Mozart-Woche (29. Januar und 2. Februar) abgesagt.

Der Rest der Tournee mit dem Dirigenten Valery Gergiev und dem Pianisten Denis Matsuev soll im Februar wie geplant in Essen (21.2.), Frankfurt (22.2.) und in den USA über die Bühne gehen.

