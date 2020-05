Corona-Fälle in Schlachthöfen: Merkel kündigt Regelungen an

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht im Bundestag. Foto: Michael Kappeler/dpa

Berlin/Kiel (dpa/lno) – Angesichts von Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Konsequenzen angekündigt. Die Bundesregierung wolle hierzu Änderungen beschließen, sagte sie am Mittwoch im Bundestag. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) werde am Montag ein Konzept vorlegen. Merkel sprach von «erschreckenden Nachrichten» aus der Fleischindustrie. «Gerade bei der Unterbringung gibt es erhebliche Mängel.» Sie betonte, dass die lokalen Behörden für Kontrollen von Arbeits- und Gesundheitsschutzvorgaben zuständig seien.

In einigen Schlachtbetrieben gab es hohe Infektionszahlen. Betroffen ist auch der Schlachthof in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) mit mehr als 100 Infizierten. Arbeitsbedingungen und die Unterbringung der oft aus Osteuropa stammenden Mitarbeiter stehen schon lange in der Kritik.

Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg sieht sich nach Merkels Ankündigung in seinem Kurs bestätigt. «Gut, dass die Bundesregierung jetzt offenbar die Initiative Schleswig-Holsteins zur Verbesserung der Arbeits- und Wohnbedingungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fleischwirtschaft aufgreift», sagte der FDP-Politiker. Es gebe kein Erkenntnis- sondern ein Umsetzungsdefizit. «Daher erwarte ich zügiges Handeln und die Schließung von bestehenden Regelungslücken.»

Eine Umgehung von Arbeitsschutzrecht verzerre auch den Wettbewerb zum Nachteil von kleinen und mittleren Betrieben, die die Vorgaben einhielten, sagte Garg. Er hatte auf der jüngsten Arbeits- und Sozialministerkonferenz Ende November eine Initiative eingebracht, um Regelungslücken zu schließen. Mit dem einstimmig angenommen Antrag wurde der Bund zum Handeln aufgefordert, um besonders die Situation von Mitarbeitern aus Osteuropa zu verbessern. Das bezieht sich auf den Arbeitsschutz von Werkvertragsnehmern, Unterkünfte und die Erfassung der Arbeitszeit.