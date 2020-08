Corona-Fälle haben kaum Auswirkung auf Hamburger Schulalltag

Eine Mund-Nasen-Bedeckung liegt während einer Unterrichtsstunde auf einem Schultisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Corona-Pandemie hat auf den Neustart an Hamburgs Schulen im Regelbetrieb und mit allen Kindern und Jugendlichen an Bord bislang kaum Auswirkungen. Insgesamt gebe es unter den 256 890 Kindern nur 21 Infizierte, sagte Behördensprecher Peter Albrecht am Dienstag. Das sei ein Fall mehr als am Montag. Hinzu kämen drei Beschäftigte. Insgesamt seien 22 der 471 staatlichen und privaten Schulen der Hansestadt betroffen.

Auswirkungen auf den Schulbetrieb selbst gebe es aber kaum. Nach Angaben der Schulbehörde bleibt lediglich eine 4. Klasse der Grundschule Rönnkamp wegen eines bestätigt infizierten Kindes vorerst zuhause. An der Schule Ahrensburger Weg sei eine Lehrkraft infiziert, weshalb Kontakt-Lehrkräfte umfangreich getestet und aktuell nicht in der Schule eingesetzt würden.

In Mecklenburg-Vorpommern waren am vergangenen Freitag wegen eines Corona-Falls das Gymnasium in Ludwigslust und die Ostsee-Grundschule in Graal-Müritz (Landkreis Rostock) geschlossen worden – was für den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg die schlechteste aller Lösungen ist. Schulschließungen dürften nur der allerletzte Schritt sein, sagte er am Dienstag dem NDR. «Dann ist aber sehr viel schiefgegangen auf Präventionsebene.» Offene Schulen und Kitas hätten absolute Priorität.