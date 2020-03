Corona: Erste Todesfälle in Niedersachsen nach Infektion

Hannover (dpa/lni) – In Niedersachsen sind die ersten beiden Todesfälle nach einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Die beiden Männer im Alter von 70 und 84 Jahren seien am Freitag in Krankenhäusern der Region gestorben, sagte eine Sprecherin der Region Hannover am Samstag.

Ob bei den Männern auch andere Krankheitssymptome vorlagen und wie lange sie im Krankenhaus behandelt worden waren, ließ die Sprecherin offen. Weitere Informationen solle es am Samstag nicht geben. «Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen und den Freunden der beiden Verstorbenen», sagte Regionspräsident Hauke Jagau laut einer Mitteilung.

Anders als in vielen anderen Bundesländern hatte es in Niedersachsen bisher keine Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie gegeben. Laut Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Samstag wurden bisher 1452 Infektion mit dem Coronavirus bestätigt, im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs um 190.

Unterdessen beobachtete die Polizei in Hannover und Bremen am Samstag zunächst keine größeren Menschenansammlungen. «In der ganzen Stadt sind die Straßen und Plätze leer», sagte ein Sprecher der Polizei in Hannover. Die Menschen hielten sich an die Allgemeinverfügung und die damit verbundenen Beschränkungen.

«Wir haben anders als in den vergangenen Tagen bislang kein unvernünftiges Verhalten beobachten können, auch nicht auf den Wochenmärkten», sagte der Sprecher. Das Verhalten der Bevölkerung am Samstag steht besonders im Fokus, weil viele Politiker eine allgemeine Ausgangssperre nicht ausgeschlossen haben und eine Entscheidung darüber am Sonntag erwartet wird.