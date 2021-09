Corona-Diskussion: Weil erteilt «Freedom Day» Absage

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident Niedersachsen, spricht. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Der Vorstoß von Kassenärzte-Chef Andreas Gassen, Ende Oktober alle Corona-Beschränkungen aufzuheben, stößt bei Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf Ablehnung. «Es gibt nur einen Ausweg: keinen Freedom Day, sondern eine höhere Impfquote», sagte er der Rheinischen Post (Montag). «Wir wissen, dass die Infektionszahlen in der kalten Jahreszeit wieder steigen werden. Wir wissen, dass die Patienten in den Intensivstationen jünger werden und deswegen länger dort bleiben müssen», erklärte Weil. «Unter diesen Umständen brauchen wir auch in den nächsten Monaten einen wirksamen Infektionsschutz.»

Gassen hatte für den 30. Oktober die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen gefordert. «Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat. Also braucht es jetzt eine klare Ansage der Politik: In sechs Wochen ist auch bei uns Freedom Day!», sagte der Kassenärzte-Chef der «Neuen Osnabrücker Zeitung» (Samstag). Über seine Forderung war am Wochenende eine Diskussion entbrannt.

© dpa-infocom, dpa:210920-99-287770/2