Corona-Demonstration: Land hofft auf friedliche Teilnehmer

Bernhard Witthaut, Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, sitzt bei einer Pressekonferenz. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Rund 2000 Gegner der staatlichen Corona-Maßnahmen wollen an diesem Samstag (13.00 Uhr) in Hannover demonstrieren. Darüber hinaus sind Gegendemonstrationen mit insgesamt etwa 1600 Teilnehmern in der niedersächsischen Landeshauptstadt angemeldet, etwa vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unter dem Motto «Für Gesundheitsschutz und gegen Verschwörungstheorien». Die Polizei werde mit angemessenen Kräften vor Ort sein, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums am Freitag in Hannover. «Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Wir appellieren an alle Teilnehmenden, friedlich zu bleiben.»

In Berlin hatten vor zwei Wochen nach Polizeischätzungen annähernd 40 000 Menschen weitgehend friedlich gegen die Corona-Politik demonstriert. Dabei hatten laut Polizei etwa 300 bis 400 Demonstranten Absperrungen am Reichstag durchbrochen und kurzzeitig auf den Stufen des Parlamentsgebäudes unter anderem Fahnen des Deutschen Kaiserreichs geschwenkt.

Der Präsident des Verfassungsschutzes Niedersachsen, Bernhard Witthaut, sagte der dpa am Freitag, dass nach Auswertung der Berliner Demonstration nicht auszuschließen sei, dass sich vereinzelt auch Rechtsextremisten und Reichsbürger an der Demonstration gegen die Corona-Politik in Hannover beteiligen werden. «Aktuell können wir jedoch keine direkte Mobilisierung feststellen», sagte Witthaut. «Ich hoffe natürlich, dass es friedlich bleibt.»