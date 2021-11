Corona-Debatte im Mittelpunkt der Landtagssitzung

Hannover (dpa/lni) – Bei der Landtagssitzung heute (13.30 Uhr) ist einmal mehr die Corona-Pandemie einer der Schwerpunkte. Die SPD-Fraktion will in einer Aktuellen Stunde über die Sicherung des Impfschutzes in Niedersachsen für den Winter beraten. Dabei werden vor allem die Ungeimpften und Älteren im Fokus stehen. Am Dienstag soll zudem ein neuer Landtagsvizepräsident gewählt werden – in diesem Amt soll Matthias Möhle Nachfolger von Petra Emmerich-Kopatsch werden. Emmerich-Kopatsch ist seit einigen Wochen Bürgermeisterin von Clausthal-Zellerfeld und daher nicht mehr Landtagsabgeordnete.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-916918/2

